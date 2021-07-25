شكرا لمتابعة خبر عن أول تحرك من إمارة جازان بشأن قائد مركبة تعمد عبور الأودية أثناء جريانها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قالت حساب إمارة منطقة جازان أن الجهات المختصة ممثلة في الدفاع المدني والمرور وبتوجيهات سمو أمير منطقة جازان، اتخذت اجراءاتها بتطبيق مخالفة (المجازفة بعبور الأودية والشعاب اثناء جريانها) على قائد المركبة المتهور بعبور سيول وادي جيزان و من يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول.

جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة جرف السيول لسيارة حاول قائدها عبور وادي بجازان.

يذكر أن منطقة جازان شهدت خلال الأيام الماضية أمطاراً بين الغزيرة وشديدة الغزارة على معظم محافظاتها، سالت على إثرها معظم أودية المنطقة.

اقرأ ايضا: