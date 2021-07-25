شكرا لمتابعة خبر عن المسند يتوقع ارتفاع درجة الحرارة اليوم بشكل محسوس في معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمة المالكي (صدى):

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً مؤسّس ورئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالله المسند اليوم انحصار الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق ‎جازان، ‎عسير ‎،الباحة وقد تمتد ناحية ‎الربع الخالي، بالإضافة إلى أجزاء من ‎اليمن و ‎عمان في اليوم الثاني عشر من حالة تروية المطرية.

وقال أن ‏الأسبوع الماضي (أبرد) من الأسبوع الحالي، حيث من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة من اليوم وبشكل محسوس في كل المناطق عدا المرتفعات الجنوبية الغربية،

وقد تتراجع الحرارة قبيل نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن أشد القطعات حراً الشرق ثم الوسط ثم المدينة

‏و‏أضاف المسند أن سهيل يظهر ‎ مبكراً اليوم في ‎اليمن (25 يوليو)،وفي ‎جازان في 7 أغسطس،وفي وسط ‎المملكة في 24 أغسطس،وفي أقصى شمال المملكة في 8 سبتمبر وهكذا ولا يعني ذلك بالضرورة أن الخصائص الجوية والمناخية لنوء سهيل تتكرر في كل هذه التواريخ،