«رئاسة الحرمين»: 40 طالبًا شاركوا في خدمة الحجاج بموسم 1442

الرياض - محمد عبدالله - قالت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم السبت، إنّ 40 طالبًا من كلية الحرم المكي الشريف شاركوا في البرنامج التطوعي بموسم حج عام 1442هـ بالتعاون مع «وحدة التَّطوُّع» لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في تأدية مناسك الحج لهذا العام.

وأوضحت أنّ هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لرؤية الرئاسة الهادفة لإحياء روح التعاون، وحب المشاركة في الأعمال التطوعية، ومدِّ جسور التعاون والتعاضد بين كافة الإدارات والوحدات العاملة بالحرم المكي.

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين إلى حرصها على تقديم خدمة تليق بالجهود التي تبذلها القيادة لخدمة ضيوف الرحمن من الداخل والخارج.

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