الحيزان يتوقع هطول أمطار على عدد من المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس نزيه الحيزان، استمرار تأثر جنوب وجنوب شرق منطقة مكة المكرمة بأمطار متفاوتة النسب مع سحب على وسط الشرقية بأمطار خفيفة.

وأضاف الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه من المحتمل ظهور سحب متفرقة خفيفة الهطول وسط منطقة حائل وإجزاء من شمال القصيم.

كما توقّع خبير الطقس، استمرار تأثر سلطنة عمان وجنوب وشرق الإمارات واليمن والمرتفعات الجنوبية الغربية وحتى جنوب وشرق منطقة مكة حتى غرب منطقة الرياض بتلك الأجواء.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره اليوم الأحد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، وعسير.

وأشار إلى أنَّ الفرصة تبقى مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة، وأجزاء من منطقتي الجوف وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة