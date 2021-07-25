«الصحة» تعقد اليوم المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - يعقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

يتناول المؤتمر الأوضاع العالمية لفيروس كورونا المستجد، والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح وأبرز الإحصائيات الصحية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا بشأن فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا، للفئة العمرية من 12 لـ18 عامًا، في مختلف مناطق المملكة.

وأكَّدت توفر المواعيد حاليًا للفئة العمرية من (12-18) عامًا في جميع مناطق المملكة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مواصلة لجهودها لمنع العدوى، وحمايةً للمجتمع من مضاعفات الفيروس