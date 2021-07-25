الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 25 يوليو 2021، حالة من الاستقرار بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للأسواق العالمية.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 217.26 ريال (57.94 دولار).

الذهب عيار 21

وبلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 190.10 ريال (50.69 دولار)، وبقي سعر الجرام عيار 18 عند 162.94 ريال (43.45 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية نحو 126.73 ريال (33.80 دولار).



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