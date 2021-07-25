90 مليون ريال صافي أرباح كيمانول خلال النصف الأول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول “كيمانول” عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2021 “ستة أشهر”، حيث سجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 90 مليون ريال، مقابل تسجيلها صافي خسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 59 مليون ريال.

سبب زيادة الربح

ويعود سبب تحقيق الشركة صافي أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة والذي أدى إلى زيادة الكميات المباعة بنسبة 18% بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع، علماً بأن نتائج الفترة المماثلة من العام السابق تأثرت بانخفاض المبيعات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما أن تكاليف التمويل انخفضت بشكلٍ ملحوظ في الربع الحالي بعد نجاح الشركة في عملية إعادة هيكلة القروض وانخفاض معدل الفائدة.

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