محمد بن مسعود - الدمام - لمسابقة 61 كجم.. بعد أن أنهى منافسات الخطف بثلاث محاولات ناجحة أنهى لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال "سراج آل سليم"؛ مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 بعد أن حلّ خامساً في الترتيب النهائي لمسابقة 61 كجم. وعلّق حساب "الأولمبية السعودية" على "تويتر" على مشاركة سراج، قائلاً: اجتهدت، واقتربت، وأردت أن تُسعد الملايين لكنَّ القادم أفضل، بإذن الله". كانت منافسات الخطف قد انتهت بثلاث محاولات ناجحة لسراج "124 و127 و129". 25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 12:26 PM لمسابقة 61 كجم.. بعد أن أنهى منافسات الخطف بثلاث محاولات ناجحة أولمبياد طوكيو.. "سراج" ينهي مشاركته بمنافسات رفع الأثقال في المركز الخامس أولمبياد طوكيو.. "سراج" ينهي مشاركته بمنافسات رفع الأثقال في المركز الخامس أنهى لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال "سراج آل سليم"؛ مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 بعد أن حلّ خامساً في الترتيب النهائي لمسابقة 61 كجم. وعلّق حساب "الأولمبية السعودية" على "تويتر" على مشاركة سراج، قائلاً: اجتهدت، واقتربت، وأردت أن تُسعد الملايين لكنَّ القادم أفضل، بإذن الله". كانت منافسات الخطف قد انتهت بثلاث محاولات ناجحة لسراج "124 و127 و129". الكلمات المفتاحية ، أولمبياد طوكيو.. "سراج" ينهي مشاركته بمنافسات رفع الأثقال في المركز الخامس ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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