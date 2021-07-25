، الطائف.. أكثر من 3 آلاف جولة رقابية تضبط 60 تجاوزاً خلال إجازة العيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأمانة نفّذتها وتهدف إلى رفع كفاءة المنتجات والمعروضات والتأكّد من الاشتراطات

دعمت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، أعمال الرقابة البلدية على المرافق الغذائية والتجارية بجولات مكثفة تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات والمعروضات، إذ نفّذت فرق الإدارة أكثر من 3000 جولة رقابية بنطاق البلديات الفرعية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن فرق الإدارة دعمت جهود البلديات الفرعية بالجولات التي شملت جميع الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، والتأكّد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وتوفير الشهادات الصحية للعاملين، ونظافة بيئة التحضير مع امتثال الأنشطة بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الجولات الرقابية أرجاء المحافظة والمواقع السياحية في الهدا والشفا، ومواقيت الحج والعمرة (قرن المنازل، ووادي محرم)، وغرب وشرق وجنوب الطائف والسيل الصغير والكبير، ضمن خطط الأمانة للرقابة الصحية المكثفة.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 60 تجاوزاً صحياً بأنشطة غذائية مختلفة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، كما تم إدراجهم ضمن برنامج جولات المتابعة للبلدية الفرعية المختصة لضمان التزامها بتصحيح المخالفات.