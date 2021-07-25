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ضبط 15 مخالفة لأنظمة البيع في نجران

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الدمام - شريف احمد - نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران أمس، 234 جولة رقابية على منافذ البيع بحي أبا السعود والخالدية بمدينة نجران، للكشف عن الممارسات الغير نظامية والمخالفات التجارية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 15 مخالفة لأنظمة البيع متنوعة النشاط، تراوحت ما بين عدم تقيد بملصقات تحديد الأسعار، ومخالفات أخرى متنوعة شملت عدم التقيد بأنظمة البيع، مبينة بأنه جاري التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح وتنفيذ العقوبات النظامية بحق المخالفين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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