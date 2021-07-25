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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأسبوع الماضي (أبرد) من الأسبوع الحالي؛ حيث من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة من اليوم وبشكلٍ محسوس في كل المناطق عدا المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تتراجع الحرارة قُبيل نهاية الأسبوع، يُشار إلى أن الأشد حراً الشرق ثم الوسط ثم المدينة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الـ 12 من حالة #تروية المطرية، ومتوقع اليوم أن تنحصر الأمطار المتفرقة في أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة؛ قد تمتد إلى ناحية #الربع_الخالي، إضافة إلى أجزاءٍ من #اليمن و#عُمان".
وتابع: "يظهر #سهيل مبكراً اليوم في #اليمن (25 يوليو)، وفي #جازان في 7 أغسطس، وفي وسط #السعودية في 24 أغسطس، وفي أقصى شمال المملكة في 8 سبتمبر وهكذا".
وأردف: "لا يعني ذلك بالضرورة أن الخصائص الجوية والمناخية لنوء سهيل تتكرّر في كل هذه التواريخ".
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 11:59 AM
تحدث عن ظهور "سهيل" مؤكداً أن اختلاف تواريخه لا يعنى تكرار خصائصهارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأسبوع الماضي (أبرد) من الأسبوع الحالي؛ حيث من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة من اليوم وبشكلٍ محسوس في كل المناطق عدا المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تتراجع الحرارة قُبيل نهاية الأسبوع، يُشار إلى أن الأشد حراً الشرق ثم الوسط ثم المدينة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الـ 12 من حالة #تروية المطرية، ومتوقع اليوم أن تنحصر الأمطار المتفرقة في أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة؛ قد تمتد إلى ناحية #الربع_الخالي، إضافة إلى أجزاءٍ من #اليمن و#عُمان".
وتابع: "يظهر #سهيل مبكراً اليوم في #اليمن (25 يوليو)، وفي #جازان في 7 أغسطس، وفي وسط #السعودية في 24 أغسطس، وفي أقصى شمال المملكة في 8 سبتمبر وهكذا".
وأردف: "لا يعني ذلك بالضرورة أن الخصائص الجوية والمناخية لنوء سهيل تتكرّر في كل هذه التواريخ".
، ارتفاع للحرارة قد يتراجع في هذا الموعد.. "المسند": هنا تنحصر الهطولات ،
المصدر : الخليج 365
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