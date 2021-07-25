، ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي ،

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ابتكرت شركة "إيه آر إم" معالجًا استثنائيًّا مخصصًا للأجهزة القابلة للارتداء والطي، والتي يُتوقع أن تُحدث ثورة في تطوير تلك الأجهزة.
وسيمثل هذا المعالج ثورةً كبرى في عالم تطوير الأجهزة العاملة بنظام إنترنت الأشياء مثل الرقع الذكية؛ نظرًا لأن المعالج هذا مرن بصورة كبيرة؛ مما يسمح باستخدامه في أنواع الجلد الإلكتروني وما إلى ذلك من أمور؛ بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.
وتبلغ مساحة المعالج الجديد من "إيه آر إم" 59.2 ملليمتر مرة، وبقدرة أقوى 12 مرة من المعالجات الأخرى المستخدمة في تلك الأجهزة.
كما يعمل المعالج بسرعة 29 كيلو هرتز، ويستهلك طاقة تكافئ 21 ميغاوات فقط؛ مما يجعله أفضل وأقوى بنحو 99% عن المعالجات الأخرى، كما أن الذاكرة العشوائية الخاصة به أكبر بنسبة 33% تقريبًا.
ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-25
ابتكرت شركة "إيه آر إم" معالجًا استثنائيًّا مخصصًا للأجهزة القابلة للارتداء والطي، والتي يُتوقع أن تُحدث ثورة في تطوير تلك الأجهزة.
وسيمثل هذا المعالج ثورةً كبرى في عالم تطوير الأجهزة العاملة بنظام إنترنت الأشياء مثل الرقع الذكية؛ نظرًا لأن المعالج هذا مرن بصورة كبيرة؛ مما يسمح باستخدامه في أنواع الجلد الإلكتروني وما إلى ذلك من أمور؛ بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.
وتبلغ مساحة المعالج الجديد من "إيه آر إم" 59.2 ملليمتر مرة، وبقدرة أقوى 12 مرة من المعالجات الأخرى المستخدمة في تلك الأجهزة.
كما يعمل المعالج بسرعة 29 كيلو هرتز، ويستهلك طاقة تكافئ 21 ميغاوات فقط؛ مما يجعله أفضل وأقوى بنحو 99% عن المعالجات الأخرى، كما أن الذاكرة العشوائية الخاصة به أكبر بنسبة 33% تقريبًا.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
11:29 AM
مما يسمح باستخدامه في أنواع الجلد الإلكتروني
ابتكرت شركة "إيه آر إم" معالجًا استثنائيًّا مخصصًا للأجهزة القابلة للارتداء والطي، والتي يُتوقع أن تُحدث ثورة في تطوير تلك الأجهزة.
وسيمثل هذا المعالج ثورةً كبرى في عالم تطوير الأجهزة العاملة بنظام إنترنت الأشياء مثل الرقع الذكية؛ نظرًا لأن المعالج هذا مرن بصورة كبيرة؛ مما يسمح باستخدامه في أنواع الجلد الإلكتروني وما إلى ذلك من أمور؛ بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.
وتبلغ مساحة المعالج الجديد من "إيه آر إم" 59.2 ملليمتر مرة، وبقدرة أقوى 12 مرة من المعالجات الأخرى المستخدمة في تلك الأجهزة.
كما يعمل المعالج بسرعة 29 كيلو هرتز، ويستهلك طاقة تكافئ 21 ميغاوات فقط؛ مما يجعله أفضل وأقوى بنحو 99% عن المعالجات الأخرى، كما أن الذاكرة العشوائية الخاصة به أكبر بنسبة 33% تقريبًا.
، ابتكار معالج مثالي مخصص للأجهزة القابلة للارتداء والطي ،
المصدر : الخليج 365
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