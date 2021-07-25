، انطلاق أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغرب ،

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أقلعت اليوم الأحد، أول رحلة جوية من إسرائيل إلى المغرب عبر شركة الطيران "يسرائير".
ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد ذكرت قناة "كان" العبرية، أن أول رحلة جوية لشركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير"، أقلعت من مطار بن غوريون إلى مراكش في المغرب؛ وبذلك يتم تدشين خط الطيران المباشر بين البلدين.
وفي مطلع يونيو، قالت شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير إنها ستبدأ تسيير رحلات جوية من تل أبيب إلى مراكش الشهر المقبل، بعد تحسن العلاقات في الأشهر الماضية بين إسرائيل والمغرب.
ونقلت "رويترز" عن جيل ستاف نائب رئيس التسويق في يسرائير: "نقدّر أن الطلب سيكون مرتفعًا، وأن مئات الآلاف من المسافرين من إسرائيل سيزورون هذه الوجهة ضمن برامج العطلات أو في رحلات منظمة".
وفي مارس، قالت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح العلوي: إنها تتوقع قدوم 200 ألف زائر إسرائيلي في العام الأول بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة.
انطلاق أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغربصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-25
أقلعت اليوم الأحد، أول رحلة جوية من إسرائيل إلى المغرب عبر شركة الطيران "يسرائير".
ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد ذكرت قناة "كان" العبرية، أن أول رحلة جوية لشركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير"، أقلعت من مطار بن غوريون إلى مراكش في المغرب؛ وبذلك يتم تدشين خط الطيران المباشر بين البلدين.
وفي مطلع يونيو، قالت شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير إنها ستبدأ تسيير رحلات جوية من تل أبيب إلى مراكش الشهر المقبل، بعد تحسن العلاقات في الأشهر الماضية بين إسرائيل والمغرب.
ونقلت "رويترز" عن جيل ستاف نائب رئيس التسويق في يسرائير: "نقدّر أن الطلب سيكون مرتفعًا، وأن مئات الآلاف من المسافرين من إسرائيل سيزورون هذه الوجهة ضمن برامج العطلات أو في رحلات منظمة".
وفي مارس، قالت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح العلوي: إنها تتوقع قدوم 200 ألف زائر إسرائيلي في العام الأول بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
10:49 AM
عبر "يسرائير".. وتدشين خط للطيران المباشر بين البلدين
أقلعت اليوم الأحد، أول رحلة جوية من إسرائيل إلى المغرب عبر شركة الطيران "يسرائير".
ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد ذكرت قناة "كان" العبرية، أن أول رحلة جوية لشركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير"، أقلعت من مطار بن غوريون إلى مراكش في المغرب؛ وبذلك يتم تدشين خط الطيران المباشر بين البلدين.
وفي مطلع يونيو، قالت شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير إنها ستبدأ تسيير رحلات جوية من تل أبيب إلى مراكش الشهر المقبل، بعد تحسن العلاقات في الأشهر الماضية بين إسرائيل والمغرب.
ونقلت "رويترز" عن جيل ستاف نائب رئيس التسويق في يسرائير: "نقدّر أن الطلب سيكون مرتفعًا، وأن مئات الآلاف من المسافرين من إسرائيل سيزورون هذه الوجهة ضمن برامج العطلات أو في رحلات منظمة".
وفي مارس، قالت وزيرة السياحة المغربية نادية فتاح العلوي: إنها تتوقع قدوم 200 ألف زائر إسرائيلي في العام الأول بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة.
، انطلاق أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغرب ،
المصدر : الخليج 365
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