شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مختص: الحالة الجوية في الرياض من النوادر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عقيل العقيل المختص في الأرصاد الجوية على أن الحالة الجوية في الرياض من النوادر وتحتاج إلى دراسة مناخية

وقال العقيل خلال حديثه لقناة " الإخبارية " إن درجة حرارة الطقس هي درجة حرارة العوامل المساهمة، بالارتفاع او حتى بالنقصان، حيث هناك مؤثرات أخرى.

وأضاف أن الحالة الجوية في الرياض من النوادر وتحتاج إلى دراسة مناخية، لاننا في الصيف نرى السيول وهطول أمطار غزيرة، وهذه تغيرات مناخية غير طبيعية.

وتابع أن أمس شهدت الرياض والطائف ونجران والباحة ومكة المكرمة هطول أمطار غزيرة.