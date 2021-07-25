شكرا لمتابعة خبر عن أوقات العمل في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الفحص الدوري للسيارات، اليوم الأحد، أوقات العمل في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات.

وقال أن الأوقات في محطات: الرياض 1، الرياض 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة 1، جدة 2، الدمام، الهفوف، أبها، الطائف، تبوك، حائل، القصيم، الخرج، جيزان، نجران، ينبع، حفر الباطن، هي: من الساعة 7 صباحًا إلى 11 مساءًا (من الأحد إلى الخميس)، بينما من 7 صباحًا إلى الساعة 10 مساءًا (يوم السبت).

وأشار إلى أن ساعات العمل في محطات: الجوف، بيشة، المجمعة، الباحة، محايل عسير، عرعر، القريات، وادي الدواسر، الخفجي، الخرمة، الرس، هي: الساعة 7 صباحًا إلى 4 عصرًا (من الأحد إلى الخميس)، ومن الساعة 7 صباحًا إلى 2 ظهرًا (يوم السبت)، فيما تتوقف المحطة لأداء الصلاة لمدة 30 دقيقة لكل فريضة حسب نظام العمل.