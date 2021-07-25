شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استعدادات تطبيق قرار اشتراط التحصين على العاملين بالمنشآت التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تستعد المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، لتطبيق قرار اشتراط التحصين على العاملين بها، وذلك ابتداءً من يوم الأحد، 1 أغسطس 2021 المقبل.

وفي السياق نفسه، أوضح الأستاذ مقلم الهلالي، مدير الحراسات الأمنية بأحد المجمعات التجارية في المدينة المنورة، أنهم يحاولون تجاوز جميع العقبات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أنه يتم استقبال الزوار على البوابات والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا.

وقال أنه يتم تأمين أفراد أمن في البوابات من الخارج ومن الداخل وتم وضع نقاط احترازية على الأرضيات يتم فيها تباعد الزوار والتأكد من حالتهم والدخول بشكل سلس وبشكل آمن، مضيفًا أنه في حال رفض الشخص التجاوب لإجراءاتهم يتم التواصل مع الجهات الأمنية المختصة بهذا التطبيق، فيما من 1 أغسطس لن يتم السماح بالدخول إلى المجمع إلا للمحصن فقط.