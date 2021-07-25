شكرا لمتابعة خبر عن الموت يغيب الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

غيب الموت اليوم الأحد، الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان، وسيُصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم في مسجد الملك خالد بأم الحمام في الرياض، فيما سيتم دفن الجثمان في مقبرة العمارية.

وكان نجل الشيخ ثنيان بن فهد، فهد الثنيان أعلن وفاة والده عبر حسابه في تويتر حيث قال" ‏إنا لله وإنا إليه راجعون

إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فِراقك يا والدي لمحزونون,انتقل الى رحمة الله والدي ثنيان بن فهد الثنيان وسوف يصلى عليه ان شاء الله اليوم الاحد في جامع الملك خالد بعد صلاة العصر و الدفن في مقبرة العمارية".

ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.