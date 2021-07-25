شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تضع إشارات ضوئية لمنع التلاعب في الأغذية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء، على إعداد لائحة متكاملة للارتقاء بالغذاء من خلال الالتزام بإظهار البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية بطريقة واضحة على واجهة بطاقة المنتج الأمامية لمنع الغش والتلاعب.

ومن الضروري أن تشتمل البيانات على (الطاقة – الدهون – الدهون المشبعة – مجموع السكريات – الملح) وأن يكون حبر الألوان المستعمل غير قابل للارتشاح، وأن تكون الأشكال الهندسية المطبوعة على البطاقة هي التي تحتوي على الألوان (الأخضر، البرتقالي، الأحمر) بينما الشكل الهندسي للطاقة فلا يصنف بأي لون.

وقد يتم إقرار هذه الضوابط خلال الأسابيع القادمة مع منح فرصة للمصانع والموردين للالتزام بالتعليمات الجديدة، فيما يجب وضع البيانات التغذوية في صورة إشارات ضوئية على الأغذية المعبأة بطريقة لا تسمح بفصلها عن العبوات.