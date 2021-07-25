تعرف على سعر الدولار في سوريا اليوم

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، بداية تعاملات اليوم الأحد 25 يوليو 2021، في السوق السوداء.



وسعر الدولار الأمريكي، في البنوك السورية، مثبت عند 2512 ليرة.

أما في السوق السوداء، ظل متوسط سعر الدولار، في العاصمة السورية دمشق، ثابتا عند 3220 ليرة للشراء، و3270 ليرة للبيع.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً قبل أيام، بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50%، في وقت تشهد البلاد زيادة متسارعة في نسب التضخم.

ووفق المرسوم، فإن نسبة 50% تضاف إلى الرواتب، والأجور المقطوعة النافذة، بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين، والعسكريين في الوزارات، والإدارات، والمؤسسات العامة، وشركات، ومنشآت القطاع العام، والبلديات، ووحدات الإدارة المحلية.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

وتراجع متوسط سعر اليورو في السوق السوداء، إلى نحو 3785 ليرة للشراء، و 3849 ليرة للبيع.

رفع أسعار الوقود والخبز في سوريا أكثر من الضعفين اليوم

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق غير الرسمية، إلى نحو 4418 ليرة للشراء، و4496 ليرة للبيع.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية (السوداء) عند نحو 856 ليرة للشراء، و873 ليرة للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 874 ليرة للشراء، و890 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية، نحو 10694 ليرة للشراء، و 10885 ليرة للبيع.