اخبار السعوديه

شؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-25

شؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام

وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - واس

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم, أول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة عَقَبَ الانتهاء من موسم حج هذا العام، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك من أجل سلامة وصحة المعتمرين.

شؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام - متابعات الخليج 365

تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي

وهيأت الرئاسة مع الجهات المعنية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، وفق تنظيم وترتيب الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.

وتأتي هذه الجهود تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله – في العناية والحرص الكامل بضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، في أجواء مليئة بالطمأنينة والروحانية والسكينة.

شؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام - متابعات الخليج 365 شؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا