، لماذا تشعر بالنعاس الشديد في النهار؟.. 5 أسباب للمشكلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من فرط النوم إلى متلازمة الساق المتململة

يشعر البعض بالنعاس والرغبة في النوم خلال فترة النهار، مما يؤثر على قدرات تركيزك خلال العمل أو الدراسة، وقد يرجع هذا الشعور إلى العديد من العوامل، فالبعض قد يعاني من اضطرابات النوم، أو يكون نتيجة الإجهاد والقلق الزائد، لكنه في النهاية قد يؤثر على يومك ويؤثر على حالتك المزاجية.

وتقول صحيفة "اليوم السابع"، أنه طِبقًا لتقرير نشر في موقع "إكسبريس"، فهناك خمسة أسباب للشعور بالنعاس خلال فترة النهار، وهي:

* فرط النوم

فرط النوم هو عرض يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس الشديد والنعاس في الصباح وطوال اليوم، نتيجة وجود بعض المشاكل في الدماغ، وهو أكثر الأعضاء الأساسية التي ستتحكم في وظيفة نومك.

* متلازمة تململ الساق

متلازمة تململ الساق عبارة عن اضطراب يحدث عندما تشعر بألم بالساق يجعلك تحرك ساقك بشكل متكرر، وتحدث هذه المتلازمة بسبب انخفاض مستويات الناقل العصبي المسمى الدوبامين في جسمك؛ لذا لا بد من تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الحديد وفيتامين ب 12 في روتين يومك.

* انقطاع التنفس أثناء النوم

هو أحد اضطرابات النوم التي تحدث عندما تتوقف عن التنفس أثناء النوم في الليل، ويحدث ذلك لأن دماغك يفشل في إرسال إشارات إلى العضلات التي تتحكم في التنفس، وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالنعاس الشديد في الصباح، والصداع، وصعوبة التركيز طوال اليوم، ونقص الأكسجين الذي سيجعلك تستيقظ عدة مرات في اليوم؛ لذا لابد من استشارة طبيبك.

* تنفس الفم والشخير

قد يكون أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلك تشعر بالنعاس الشديد في الصباح، أن الشخير والتنفس من الفم سيجعلك غير قادر على الحصول على الأكسجين المناسب لتشعر بالاسترخاء، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم.

* الأرق

هو السبب الأكثر شيوعًا لشعورك بالنعاس الشديد في الصباح وأيضًا الشعور بالإرهاق طوال اليوم، وهناك عدة طرق يجب عليك القيام بها في حياتك اليومية لعلاج الأرق مثل ممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، والنظام الغذائي الصحي، وتقليل استهلاك الكافيين.