- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - قدّمت مذيعة ألمانية اعتذارها، بعدما اكتُشف أنها لطخت ملابسها بالطين، قبل الظهور على الشاشة من بلدة دمّرتها فيضانات غير مسبوقة الأسبوع الماضي.
المذيعة سوزانا أولين (39 عامًا) قالت إنها تصرفت بهذا الشكل لأنها شعرت "بالخجل" من تقديم تقرير إخباري بملابس نظيفة وهي تقف في مكان دمرته الفيضانات.
وقالت قناة RTL التلفزيونية الألمانية إنها أوقفت المذيعة عن العمل، لخرق معاييرها، بعد أن انتشر فيديو لها وهي تلطخ نفسها على نطاق واسع.
ووصفت "أولين" في بيان ما قامت به، بأنه "خطأ فادح"، طِبقًا لـ"بي بي سي".
مذيعة ألمانية تلطخ ملابسها بالطين قبل الظهور على الشاشة.. تعرّف على السببصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-25
قدّمت مذيعة ألمانية اعتذارها، بعدما اكتُشف أنها لطخت ملابسها بالطين، قبل الظهور على الشاشة من بلدة دمّرتها فيضانات غير مسبوقة الأسبوع الماضي.
المذيعة سوزانا أولين (39 عامًا) قالت إنها تصرفت بهذا الشكل لأنها شعرت "بالخجل" من تقديم تقرير إخباري بملابس نظيفة وهي تقف في مكان دمرته الفيضانات.
وقالت قناة RTL التلفزيونية الألمانية إنها أوقفت المذيعة عن العمل، لخرق معاييرها، بعد أن انتشر فيديو لها وهي تلطخ نفسها على نطاق واسع.
ووصفت "أولين" في بيان ما قامت به، بأنه "خطأ فادح"، طِبقًا لـ"بي بي سي".
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
08:31 AM
قدّمت مذيعة ألمانية اعتذارها، بعدما اكتُشف أنها لطخت ملابسها بالطين، قبل الظهور على الشاشة من بلدة دمّرتها فيضانات غير مسبوقة الأسبوع الماضي.
المذيعة سوزانا أولين (39 عامًا) قالت إنها تصرفت بهذا الشكل لأنها شعرت "بالخجل" من تقديم تقرير إخباري بملابس نظيفة وهي تقف في مكان دمرته الفيضانات.
وقالت قناة RTL التلفزيونية الألمانية إنها أوقفت المذيعة عن العمل، لخرق معاييرها، بعد أن انتشر فيديو لها وهي تلطخ نفسها على نطاق واسع.
ووصفت "أولين" في بيان ما قامت به، بأنه "خطأ فادح"، طِبقًا لـ"بي بي سي".
، مذيعة ألمانية تلطخ ملابسها بالطين قبل الظهور على الشاشة.. تعرّف على السبب ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة ألمانية تلطخ ملابسها بالطين قبل الظهور على الشاشة.. تعرّف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.