، "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة عسير -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.