- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة عسير -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 09:56 AM
قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة عسير -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
، "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.