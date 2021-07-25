استقبال أول فوج من المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم أول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة عَقَبَ الانتهاء من موسم حج هذا العام، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك من أجل سلامة وصحة المعتمرين.

