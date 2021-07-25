شكرا لقرائتكم بدء القبول والتسجيل على برامج البكالوريوس بالجامعة العربية المفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بدء القبول والتسجيل على برامج البكالوريوس بالجامعة العربية المفتوحة
في عدد من التخصصات والمسارات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الجامعة العربية المفتوحة، عن بدء القبول والتسجيل على برامج البكالوريوس 2021م.
الكليات والتخصصات
1- كلية دراسات الحاسب الآلي:
– مسار تقنية المعلومات والحوسبة.
– مسار الحوسبة والأعمال.
– مسار تطوير الويب.
– مسار علوم الحاسب الآلي.
– مسار الأمن والشبكات.
2- كلية دراسات إدارة الأعمال:
– مسار النظم الإدارية.
– مسار التسويق.
– مسار الحوسبة.
– بكالوريوس المحاسبة باللغة العربية.
3- كلية الدراسات اللغوية:
– مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.
رابط التقديم
وأشارت الجامعة العربية المفتوحة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
شارك الخبر
المزيد من الأخبار