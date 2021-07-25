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قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن الحالة المطرية "تروية" مستمرة في يومها الحادي عشر.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد 1442/12/15هـ لصباح الإثنين 1442/12/1هـ -إن شاء الله- أمطارٌ من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة وجازان والإمارات وعُمان واليمن وشرق مكة".
وتابع: "قد تمتد إلى حائل، ورياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشرق وغرب المملكة".
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 08:42 AM
قال: حالة في يومها الـ 11.. ورياح على أجزاءٍ من وسط وشرق وغرب المملكةأمطار هنا مناطقها.. "أجواء 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني": "تروية" مستمرة
قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن الحالة المطرية "تروية" مستمرة في يومها الحادي عشر.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد 1442/12/15هـ لصباح الإثنين 1442/12/1هـ -إن شاء الله- أمطارٌ من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: عسير والباحة وجازان والإمارات وعُمان واليمن وشرق مكة".
وتابع: "قد تمتد إلى حائل، ورياح متفاوتة على أجزاءٍ من وسط وشرق وغرب المملكة".
، أمطار هنا مناطقها.. "أجواء 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني": "تروية" مستمرة ،
المصدر : الخليج 365
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