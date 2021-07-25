محمد بن مسعود - الدمام - الأكثر دموية منذ شهور في شمال البلاد قُتل ستة جنود على الأقل وأُصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش الكاميروني في أقصى شمال البلاد. ونقل التلفزيون الكاميروني الرسمي عن مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال لازار ندونجو أمس، أن مجموعة مسلحة كبيرة على متن عدد من المركبات والدراجات النارية -وبعضهم كان مترجلًا- هاجموا موقعًا للجيش في ساجمي، واصفًا الهجوم بأنه الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 08:30 AM الأكثر دموية منذ شهور في شمال البلاد الكاميرون.. هجوم مسلح على موقع للجيش ومقتل وإصابة 10 جنود الكاميرون.. هجوم مسلح على موقع للجيش ومقتل وإصابة 10 جنود قُتل ستة جنود على الأقل وأُصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش الكاميروني في أقصى شمال البلاد. ونقل التلفزيون الكاميروني الرسمي عن مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال لازار ندونجو أمس، أن مجموعة مسلحة كبيرة على متن عدد من المركبات والدراجات النارية -وبعضهم كان مترجلًا- هاجموا موقعًا للجيش في ساجمي، واصفًا الهجوم بأنه الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون. الكلمات المفتاحية

، الكاميرون.. هجوم مسلح على موقع للجيش ومقتل وإصابة 10 جنود ،

المصدر : الخليج 365

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