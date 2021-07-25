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الكاميرون.. هجوم مسلح على موقع للجيش ومقتل وإصابة 10 جنود

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محمد بن مسعود - الدمام - الأكثر دموية منذ شهور في شمال البلاد

قُتل ستة جنود على الأقل وأُصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش الكاميروني في أقصى شمال البلاد.

ونقل التلفزيون الكاميروني الرسمي عن مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال لازار ندونجو أمس، أن مجموعة مسلحة كبيرة على متن عدد من المركبات والدراجات النارية -وبعضهم كان مترجلًا- هاجموا موقعًا للجيش في ساجمي، واصفًا الهجوم بأنه الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 08:30 AM

الأكثر دموية منذ شهور في شمال البلاد

الكاميرون.. هجوم مسلح على موقع للجيش ومقتل وإصابة 10 جنود
وكالة الأنباء السعودية (واس)

قُتل ستة جنود على الأقل وأُصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش الكاميروني في أقصى شمال البلاد.

ونقل التلفزيون الكاميروني الرسمي عن مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال لازار ندونجو أمس، أن مجموعة مسلحة كبيرة على متن عدد من المركبات والدراجات النارية -وبعضهم كان مترجلًا- هاجموا موقعًا للجيش في ساجمي، واصفًا الهجوم بأنه الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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