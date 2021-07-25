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قُتل ستة جنود على الأقل وأُصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش الكاميروني في أقصى شمال البلاد.
ونقل التلفزيون الكاميروني الرسمي عن مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال لازار ندونجو أمس، أن مجموعة مسلحة كبيرة على متن عدد من المركبات والدراجات النارية -وبعضهم كان مترجلًا- هاجموا موقعًا للجيش في ساجمي، واصفًا الهجوم بأنه الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 08:30 AM
الأكثر دموية منذ شهور في شمال البلادالكاميرون.. هجوم مسلح على موقع للجيش ومقتل وإصابة 10 جنود
قُتل ستة جنود على الأقل وأُصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون على موقع للجيش الكاميروني في أقصى شمال البلاد.
ونقل التلفزيون الكاميروني الرسمي عن مسؤول إداري بإقليم أقصى الشمال لازار ندونجو أمس، أن مجموعة مسلحة كبيرة على متن عدد من المركبات والدراجات النارية -وبعضهم كان مترجلًا- هاجموا موقعًا للجيش في ساجمي، واصفًا الهجوم بأنه الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون.
، الكاميرون.. هجوم مسلح على موقع للجيش ومقتل وإصابة 10 جنود ،
المصدر : الخليج 365
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