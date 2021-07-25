محمد بن مسعود - الدمام - 681 ذبيحة واجهت إتلافات ما بين جزئية وكلية وفق تشخيص البيطريين أعلنت أمانة منطقة الرياض أن قرابة 84 ألف أضحية إجمالي مذبوحات مسالخ #الرياض خلال أيام العيد. وأضافت عبر حسابها في تويتر :4.681 ذبيحة واجهت إتلافات ما بين جزئية وكلية؛استنادًا إلى تشخيص الأطباء البيطريين. 25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 08:31 AM 681 ذبيحة واجهت إتلافات ما بين جزئية وكلية وفق تشخيص البيطريين خلال العيد.. 84 ألف أضحية إجمالي مذبوحات مسالخ #الرياض خلال العيد.. 84 ألف أضحية إجمالي مذبوحات مسالخ #الرياض أعلنت أمانة منطقة الرياض أن قرابة 84 ألف أضحية إجمالي مذبوحات مسالخ #الرياض خلال أيام العيد. وأضافت عبر حسابها في تويتر :4.681 ذبيحة واجهت إتلافات ما بين جزئية وكلية؛استنادًا إلى تشخيص الأطباء البيطريين. الكلمات المفتاحية ، خلال العيد.. 84 ألف أضحية إجمالي مذبوحات مسالخ #الرياض ،

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