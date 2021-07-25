، تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل في تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى السادسة مساءً.