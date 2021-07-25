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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى السادسة مساءً.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 08:22 AM
تشمل في تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤيةتنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى السادسة مساءً.
، تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع ،
المصدر : الخليج 365
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