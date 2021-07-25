شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار على عدة مناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الأحد، لصباح الاثنين، هطول أمطار على عدة مناطق.

وقال الحصيني: "تروية مستمرة في يومها الـ 11، ومتوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق عسير، والباحة، وجازان، وشرق مكة قد تمتد لحائل.

كما توقع رياح متفاوتة على أجزاء من وسط وشرق وغرب المملكة.