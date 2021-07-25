ضبط مواطن قتل آخر طعنًا بالسكين «فجر العيد» بمكة

الرياض - محمد عبدالله - تواصل النيابة العامة بمكة المكرمة، وشرطة العاصمة المقدسة ممثله في مركز شرطة المنصور التحقيق مع مواطن بالعقد الثاني من العمر، أقدم على قتل مواطن آخر بسكين فجر يوم عيد الأضحى إثر مشاده بينهما.

وفي التفاصيل التي كشفتها مصادر «عاجل» أن غرفة العمليات الأمنية المشتركة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقت بلاغًا من قسم الطوارئ بمستشفي الملك عبدالعزيز بالزاهر عن حضور مواطن مطعون بعدة طعنات في صدره ومتوفى من آثار الطعنات.

وباشرت الدوريات الأمنية والأدلة الجنائية والبصمات الحالة؛ حيث كشف أحد الحضور بالمستشفي وهو من أحضر الجثة في محاولة منه لإنقاذ المتوفى، بأن سبب الوفاة يعود إلى مضاربة بين المجني عليه وأحد الجناة بحي مخطط القزاز بشارع الستين، وأكد أن الجاني طعن المجني عليه بسكين عدة طعنات بصدره وهرب من الموقع.

وخلال ساعات تمكن رجال الأمن بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبط الجاني والذي اعترف بالجريمة، وتم تسليمه لمركز شرطة المنصور ، وإحالته للنيابه العامة بحكم الاختصاص.