شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة ورياح على الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشهد الأحساء أمطارا خفيفة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن هذه الحالة تبدأ في الثانية مساء اليوم حتى التاسعة مساء.
محمد يوسف
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