شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة ورياح على الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد الأحساء أمطارا خفيفة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن هذه الحالة تبدأ في الثانية مساء اليوم حتى التاسعة مساء.