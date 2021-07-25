شكرا لمتابعة خبر عن موظف بصحة الطائف: "بعد تجربتي المريرة مع كورونا لا تستهينوا بالإحترازات أبدا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

روى عدنان بن مساعد المالكي أحد منسوبي صحة الطائف، تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المالكي: "بعد تجربتي مع كورونا المريرة أقول لكل أحد، لا تستهينوا بالإحترازات أبدا ،وإذا أصابتكم لا تهولوا الأمر أبدا".

وتابع: "والله بعد الإصابة يندم الإنسان أنه أستهان بالإحترازات ساعة لاينفع ندم ،وعند لحظات الإصابة الأولى تماسك وكن قويا بالله ولاتهول الأمر ،ستعاني صحيح ولكنك ستكون بخير بعون الله".

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 1256 حالة إصابة جديدة بفيرو