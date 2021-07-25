شكرا لمتابعة خبر عن تنمية الحرث توزع أكثر من 2000 هدية خلال أيام عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - موسى الشبعاني (صدى):

اطلقت لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة الحرث العديد من البرامج خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع مركزي النشاط في الخشل والراحة

وأكد نائب رئيس اللجنة احمد ابو الهشات أن البرامج انطلقت اول ايام العيد بمعايد المصلين في ساحات المساجد والجوامع

ومعايدة الجاليات

وثاني ايام العيد كانت البرامج تستهدف زيارات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم لإدخال البهجة والسرور عليهم

كما تم زيارة مستشفى الحرث وتقديم هدايا للمراجعين والكادر الطبي من ممرضين وممرضات

كما تم معايدة ابطال الحد الجنوبي وتوزيع الهدايا لهم بحضور محافظ الحرث مقعد السبيعي وعدد من أعضاء اللجنة

أما ثالث ايام العيد فقد ساهم العديد من المتطوعات والمتطوعين في توزيع الورود والهدايا على المتنزهين في العين الحارة والحدائق العامة حيث تم توزيع أكثر من 2000 هدية ووردة خلال أيام العيد شارك فيها أكثر من 50 متطوع ومتطوعة .