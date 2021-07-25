متحدث «الأرصاد»: انحسار الحالة المطرية مع فرصة تكوّن السحب.. الأحد

الرياض - محمد عبدالله - توقّع «المركز الوطني للأرصاد» انحسار تأثير الحالة المطرية، بدءًا من الأحد على مناطق المملكة، مع استمرار هطول الأمطار بمعدلات أقل من نظيرتها خلال الأيام الماضية.

وأكد المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد حسين القحطاني، في بيان عبر حسابه على «تويتر»، انحسار تأثير الحالة المطرية من يوم غدٍ على مناطق المملكة المتأثرة.

وأشار القحطاني، إلى بقاء فرصة تكوّن السحب على المرتفعات، وإمكانية هطول الأمطار، معدلات أقل منها في الأيام الماضية.

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