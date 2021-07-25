، "الخليج 365" في أسبوع: نجاح سعودي في تنظيم الحج.. والملك يوجِّه بتمديد صلاحيات الإقامة.. ومنع السفر لإندونيسيا بسبب كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - " محمد بن سلمان " يستعرض مع ولي عهد ‫أبوظبي العلاقات الأخوية وأوجه التعاون الثنائي

تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصدت أحداثه متابعة واسعة في أوساط القراء وحرصت "الخليج 365" على نقل كل تفاصيل تلك الأحداث وكانت أبرزها ما يلي:

الملك يوجّه كلمة للحجاج والمُرابطين وعموم المسلمين

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كلمة لحجاج بيت الله الحرام والمُرابطين والمرابطات في مواجهة المخاطر، والأزمات والمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما يلي نصها على الرابط المرفق:

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تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة وتأشيرة الخروج والعودة آليًا دون مقابل

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23 / 1 / 1443هـ الموافق 31 / 8 / 2021م.

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الملك عبر تويتر: نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين

هنأ خادم الحرمين الشريفين المسلمين بمناسبة عيد الأضحى، وقال في تغريدة عبر تويتر نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر.

ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا.

‏وكل عام وأنتم بخير.

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‏‫ولي العهد يستعرض مع ولي عهد ‫أبوظبي العلاقات الأخوية وأوجه التعاون الثنائي

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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الشيخ بندر بليلة في خطبة عرفة: من الإحسان الإيمان بالله ربًّا ومعبودًا.. وقدَر الله نافذ

قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، في خطبة عرفة اليوم: إن "من الإحسان الإيمانُ بالله ربًّا ومعبودًا، وقدَر الله نافذ وقضاؤه لا محالة نافذ".

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‏‫الداخلية: اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح للسفر إلى خارج ‫المملكة لجميع المواطنين

أعلنت وزارة الداخلية اشتراط أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة بداية من 1 المحرم القادم.

تفصيلاً صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID19).

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منع سفر المواطنين إلى ‫إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا، فقد تقرر ما يلي:

منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.

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‏وزير الصحة يعلن نجاح موسم ‫الحج صحيًا وخلوه من ‫كورونا والأوبئة الأخرى.

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، نجاح موسم الحج صحيًا وخلوه من كورونا والأوبئة الأخرى.

وقال الوزير: أرفع شكري وعرفاني للقيادة على اهتمامهم وحرصهم على توفير كل السبل والإمكانات لحجاج بيت الله الحرام.

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المسند : "تروية" مستمرة وهنا خريطة هطولاتها

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية "تروية" في يومها الـ11.

وقال: متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق جازان وعسير والباحة؛ قد تمتد إلى ناحية نجران وأجزاءٍ من الربع الخالي، إضافة إلى أجزاءٍ من اليمن وعُمان.

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