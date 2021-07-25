شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 200 مواطن من إندونيسيا للمملكة جوا.. والرحلة الأولى غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، عن تلقي السفارة بلاغات جديدة عن إصابة 8 مواطنين سعوديين بفيروس كورونا المتحور ليصل العدد إلى 10 حالات، اثنان منها حرجة، وسيتم نقلهم بطائرة إخلاء طبي إلى المملكة، فيما غادرت حالتان المستشفيات، وبقية الحالات بين متوسطة ومستقرة وتتم متابعتها بشكل يومي مع المستشفيات المنومين بها.

تنسيق كامل

وأكد الثقفي في تصريح لـ ”الخليج 365” أنه سيكون هناك ما يقارب 200 مواطن سيعودون للمملكة ضمن رحلتين الأولى غدا 26 يوليو والثانية في الأول من أغسطس، وهناك تنسيق كامل مع الخطوط السعودية والسلطات الإندونيسية المختصة بمطار جاكرتا فيما لو تطلب الأمر ذلك فسيتم طلب رحلات إضافية.

الوضع الصحي

وقال إن الخطوط السعودية أبدت استعدادها لتسيير رحلات إضافية، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية بتعليق سفر المواطنين إلى إندونيسيا وحث المواطنين المتواجدين بها على العودة حرصا من القيادة -حفظها الله- على سلامة المواطنين في الخارج، إذ تواصلت السفارة مع كل المسجلين لديها وحثتهم على أهمية العودة في ظل تفاقم الوضع الصحي في إندونيسيا.

ترتيبات العودة

وأشار إلى وجود تجاوب كبير من المواطنين وتم ترتيب عودتهم مع مكتب الخطوط السعودية في إندونيسيا، وهناك تعاون كبير من السلطات المحلية الإندونيسية في استقبال حالات المواطنين في المستشفيات بالرغم من صعوبة وجود أسرة أو أماكن شاغرة، ومع ذلك عومل المواطن السعودي معاملة الإندونيسي.

منع السفر

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها، وذلك انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الموجودين فيها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلا إلى المملكة.