شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة مريم بنت علي المعلا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا -رحمها الله-. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا -رحمها الله- حرم الشيخ سلطان بن أحمد المعلا -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون». كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الهندي رام ناث كوفيند، في ضحايا الانهيارات الأرضية. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الانهيارات الأرضية التي حدثت غرب بلدكم جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارككم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين وأن لا تروا أي مكروه». وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا -رحمها الله-. وقال سمو ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة الشيخة مريم بنت علي بن راشد المعلا -رحمها الله- حرم الشيخ سلطان بن أحمد المعلا -رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب». كما بعث سموه، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الهندي رام ناث كوفيند في ضحايا الانهيارات الأرضية. وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ الانهيارات الأرضية التي حدثت غرب بلدكم جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين».