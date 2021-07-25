شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب أطراف صناعية لـ 207 مرضى بسيئون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة سيئون، تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدم خلال شهر يونيو 2021م، 1,267 خدمة وزعت على 853 مستفيدا، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 207 مرضى اشتملت بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 646 شخصا.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.