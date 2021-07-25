شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 14648 مخالفا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة، للفترة من 15 – 21 يوليو، عن ضبط 14648 مخالفًا، منهم 4565 لنظام الإقامة، و8957 لنظام أمن الحدود، و1126 لنظام العمل.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 270 شخصًا، نسبة 46% منهم من الجنسية اليمنية، و44% من الجنسية الإثيوبية، و10% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 127 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، وتم ضبط 5 متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 60622 وافدًا مخالفًا، منهم 50999 رجلاً، و9623 امرأة، وأحيل 44765 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3614 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7852 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يُعاقَب كل من يسهل دخول مخالف نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقله داخلها، أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.