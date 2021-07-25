شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير «باليستي» و3 مسيرات حوثية باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، 3 طائرات «مفخخة» بدون طيار، وصاروخا باليستيا، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.

وأوضح التحالف أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي نحو جازان، إضافة إلى اعتراض وتدمير 3 مسيرات أطلقها الحوثي نحو المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية، مشيرا إلى إن محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.