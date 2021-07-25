شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المملكة يعايدون الوطن بـ 14 جائزة في 3 أولمبيادات دولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عايد طلاب المملكة الوطن بـ 14 جائزة عالمية في إنجاز وطني وعالمي جديد، فازوا بها في الأولمبياد الدولي للرياضيات والأولمبياد الدولي للأحياء والأولمبياد الدولي للفيزياء 2021، التي أقيمت عن بُعد هذا الأسبوع، وأدى أبناء الوطن الاختبارات في هذه المنافسات تزامنًا مع يوم عرفة «يوم الحج الأكبر»، ويوم عيد الأضحى المبارك، في إنجاز يفاخر به الوطن دول العالم.

وبهذه الإنجازات العالمية ارتفع رصيد المملكة وطلاب موهبة من الجوائز في المسابقات الدولية إلى 449 جائزة، من بينها 49 «36 ميدالية و13 شهادة تقدير» العام الجاري 2021.

وتقدمت المملكة 21 مركزًا في الترتيب العام لأولمبياد الرياضيات 2021، بعد أن احتلت المركز 38 بين 107 دول، مقارنة بالمركز 59 بين 105 دول في مسابقة العام الماضي، وحصدت 6 جوائز بزيادة بلغت 200%، مقارنة بميداليتين برونزيتين في مسابقة 2020 متقدمة على دول عريقة في المسابقة.

وحصد المنتخب السعودي للرياضيات ميدالية فضية و3 برونزيات وشهادتي تقدير في النسخة 62 من الأولمبياد ، لترفع المملكة رصيدها في هذه المسابقة إلى 58 جائزة، من بينها 8 فضيات و34 برونزية و16 شهادة تقدير.

ومن تعليم مكة المكرمة، حقق الطالب مروان خياط الميدالية الفضية، والطالب حمزة الشيخي الميدالية البرونزية، ومن تعليم الشرقية حقق الطالب علي الرمضان الميدالية البرونزية، والطالب هادي العيثان من تعليم الأحساء الميدالية البرونزية، كما فاز الطالب محمد الدبيسي من تعليم الشرقية بشهادة تقدير نظير حل سؤال كامل، وحقق الطالب معاذ الغامدي من تعليم الشرقية شهادة تقدير نظير حل سؤال كامل.

كما حقق المنتخب السعودي للأحياء 3 شهادات تقدير في الأولمبياد الدولي للأحياء IBO challenge 2021 الذي أقيم في البرتغال عن بُعد، خلال الفترة من 18 إلى 23 أغسطس 2021، حصل عليها كل من: باسل حبيب الله من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومريم الهاشم من إدارة تعليم الشرقية، وزينب العلوي من إدارة تعليم الأحساء، في ثاني مشاركة سعودية في الأولمبياد، وتلقى الفريق السعودي للأحياء ما يزيد على 3000 ساعة تدريبية في مختلف المستويات بالتعاون مع وزارة التعليم، للمنافسة على جوائز الأولمبياد .

وفي الأولمبياد الدولي للفيزياء، حقق طلاب الوطن 5 جوائز عالمية، إذ حصد الطالب حسن آل ليل من تعليم الشرقية ميدالية برونزية، والطالب القاسم سنقالي من تعليم مكة المكرمة ميدالية برونزية، وفاز من قبل بفضية أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021. وحقق الطالب صادق بن عباس العباد من تعليم الرياض ميدالية برونزية، وهو من طلاب موهبة، وحقق سابقا، ميدالية برونزية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021، وميدالية فضية في مسابقة كانجارو موهبة، والمركز الأول بدورة الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود.

ونال الطالب أحمد آل مهنا من تعليم الشرقية شهادة تقدير، لتضاف لمنجزه الوطني الأخير ذهبية أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021، والطالب حسين الشماسي من تعليم الشرقية شهادة تقدير، والذي التحق ببرامج موهبة منذ 2017، حضر خلالها 11 ملتقى تدريبيًا و5 تدريبات مكثفة، لتضاف لمنجزاته الوطنية ذهبية مسابقة موهوب 2017 وبرونزية أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2021.