شكرا لقرائتكم خبر عن 1256 مصابا بكورونا.. والتعافي يلامس الـ500 ألف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت وزارة الصحة التأكيد على توافر مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا ، حاليا، للفئة العمرية من 12-18 عامًا في كافة مناطق المملكة، وذلك تواصلا لجهودها في منع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس.

وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 1256 حالة مؤكدة، وتعافي 1155 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10.829 حالة، منها 1385 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 516.949 حالة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 497.965 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد جرى تسجيل 14 حالة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 8155 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.