شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الحجاج.. انسيابية ورحلات منتظمة بمطار «المؤسس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي توافد ضيوف الرحمن استعداداً للمغادرة إلى مدنهم ومحافظتهم وسط انسيابية واستعدادات مبكرة من كل شركات الطيران والهيئة العامة للطيران المدني، التي وفرت كل سبل الراحة للحجاج حسب الجداول الزمنية المعدة مسبقاً مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لضمان عودة الحجيج سالمين غانمين.

وبدأت الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية لنقل الحجاج في مرحلة العودة بعد إتمام نسكهم، صباح يوم الجمعة الماضي، حيث كانت أولى الرحلات المخصصة للحج انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالرقم «SV5992» متجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة 00:45 صباحاً وعلى متنها 260 حاجاً، ووصلت بقية رحلات الحج والبالغة 7 رحلات إلى كل من الرياض والدمام والهفوف قادمة من جدة يوم الجمعة، ويضاف إلى ذلك فقد تم استيعاب الحجاج على جدول شبكة الرحلات الداخلية من خلال إضافة أكثر من 11.7 ألف مقعد اعتباراً من 12 وحتى 16 ذو الحجة بزيادة الرحلات إلى جانب استخدام طائرات ذات سعة مقعدية أكبر، ليصبح مجموع السعة المقعدية قرابة 15 ألف مقعد موزعة بين 8 رحلات الحج، و25 رحلة إضافية و49 رحلة استخدم فيها طائرات ذات سعة مقعدية أكبر، فيما تواصل «السعودية» خلال الأيام القادمة كذلك تسيير رحلاتها المتتابعة داخلياً ودولياً بكل انسيابية، حيث تشهد هذه الفترة إلى جانب تفويج ضيوف الرحمن بعد أن أتموا حجهم بكل يسرٍ وطمأنينة، إجازة عيد الأضحى واستمرار إجازة الصيف.

ويتابع فريق تنفيذي ميدانياً سير العمليات التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والإشراف بشكل مباشر على تشغيل الرحلات وفق الخطة المعتمدة، وقد حرصت «السعودية» على تجهيز كل المتطلبات التشغيلية وتوفير كل الإمكانات البشرية والفنية والمعدات الأرضية لمناولة الرحلات بالمحطات الداخلية من خلال فريق عمل متخصص من كل الإدارات التشغيلية بالمؤسسة لتقديم باقة متنوعة من الخدمات في جميع مواقع الخدمة وعلى متن الرحلات.