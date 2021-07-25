شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح 11 مسجدا بـ5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، فتح 11 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، وذلك بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 168 يومًا إلى 1891 مسجدًا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي: خمسة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في كل من القصيم وجازان، ومسجد واحد في عسير، وآخر في الباحة.

وبيَّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.