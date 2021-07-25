شكرا لقرائتكم خبر عن رسومات فنية وعناصر تفاعلية بممشى «البهجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الأولى من تنفيذ ممشى البهجة في حي النزهة بشرق الدمام «مقابل مستشفى الولادة والأطفال»، والذي يتكون من مسارات للمشاة، وأحواض زراعة تحتوي على أشجار ظل وزهور وحاويات وكراسٍ.

وتضمنت أعمال المرحلة الأولى وضع لوحات إرشادية مصنوعة من ألواح الألومنيوم تحتوي على عبارات توعوية مبتكرة للمحافظة على البيئة وعلى الأشجار والتشجيع على ممارسه المشي، كما تمت إنارة الممشى بتركيب إضاءات ديكورية على طول الممشى. بالإضافة إلى تنفيذ ممشى ملون بعرض 4 أمتار وطول 500 متر، وهو ممشى نوعي تم تصميمه بفكرة ما يعرف بـ «Tactical Urbanism» حيث إنه يحتوي على عدة عناصر تفاعلية مثل ألعاب حركية للأطفال بعضها يحاكي الألعاب التراثية وبعضها ألعاب تعليمية وتثقيفية والبعض الآخر رسومات فنية هندسية تضفي روح البهجة والنشاط للزوار.

وأشارت الأمانة إلى عمل أفكار تصميمية لجذب المارة على الطريق، وهي عبارة عن عدة أقواس تم دهانها بألوان جذابة وتم وضعها في أول ومنتصف وآخر الممشى. مبينة أن الممشى يعتبر مرحلة أولى، وسيتم البدء في المرحلة الثانية في العام القادم في الأرض الفضاء الموجودة بجانب الممشى، حيث سيتم تطويرها لتتناسب مع ما تم تطويره بالممشى، مؤكدة أنه سيكون للمسطحات الخضراء وأشجار الظل النصيب الأكبر من التنفيذ.