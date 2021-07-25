شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف ذبيحة بمسالخ الأحساء خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إحصائية مذبوحات الأنعام بمسالخ أمانة محافظة الأحساء خلال عيد الأضحى المبارك 17108 ذبائح شملت الأغنام والأبقار والجمال، في كل من مسلخ الأحساء المركزي ومدينة العيون، ومدينة العمران.

وأوضح أمين الأحساء م. عصام الملا لـ ”الخليج 365”، أن عدد الأغنام بلغ 16911، والأبقار 146، والجمال 51، مؤكدا أن الأمانة قامت بوضع خطوات وآليات تطويرية فيما يتعلق باستلام وتسليم الأضاحي وترقيمها، مع الأخذ في الاعتبار تقليل زمن انتظار المستفيدين إلى أدنى فترة ممكنة، في ظل تطبيق إجراءات وبروتوكولات التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد وتعزيزا للجهود في رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين والقائمين على المسالخ، مشددا على خضوع الذبائح لعمليات الفحص السليم قبل وبعد الذبح.

ولفت إلى ضبط عدد من المسالخ العشوائية من خلال حملات متابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأشار وكيل الأمين للخدمات م. فهد الزهراني، إلى إصدار «التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ الأهلية» عبر البوابة الإلكترونية للأمانة مع التقيد بتقديم شهادة طبيب بيطري مؤهل للفحص على المذبوحات قبل وبعد الذبح وكذلك عقد النظافة ورمي المخلفات، وفق الاشتراطات الصحية والمهنية وبحسب التعميم الوزاري بشأن ذلك لمزاولة هذا النشاط «المؤقت» والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لفيروس كورونا المستجد، على أن يكون هناك تعاون وتنسيق فيما بين الأمانة ومديرية الشرطة والايعاز للمديرية بإيقاف أي مطبخ غير مرخص، وتطبيق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حال ملاحظة أي مخالفة لاشتراطات مزاولة هذا النشاط المؤقت.