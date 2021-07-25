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ضبط 6 مخالفات للاشتراطات بالظهران

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الدمام - شريف احمد - واصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلا بمكتب عمل محافظة الخبر، جولاته الميدانية الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بزيارة نحو ٢٥ منشأة تجارية مختلفة الأنشطة بمحافظة الظهران، أمس الأول، وذلك بالتعاون مع شرطة محافظة الظهران ممثلة بشعبة الضبط الإداري.

وأسفرت الزيارة عن توجيه إنذارين لمنشأتين، وتحرير ٦ مخالفات، ٣ منها تمثلت في عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة «كوفيد ١٩»، فيما تم رصد ٣ أخرى تمثلت في ضبط عمالة لا يعملون لدى كفلائهم مخالفين للمادة ٣٩ من نظام العمل.

واستهدفت الجولة متابعة مدى امتثال المنشآت التجارية ومنافذ البيع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، والتأكد من سلامة تراخيص تلك المنافذ والإجراءات المتبعة فيها، والتحقق من نظامية العمالة الوافدة لديها، والتثبت من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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