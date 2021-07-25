، البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية ،

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استنكر البرلمان العربي قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيَّرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي، يُدار من طهران لتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم.
وطالب البرلمان العربي في بيان له أمس المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الحوثية الإجرامية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات من شأنها ردع هذه الجماعات الإرهابية ومَن يمولها ويدعمها، وعلى رأسهم إيران.
وشدَّد على ضرورة التحرك الجاد في هذا الصدد، مؤكدًا دعمه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها؛ كون أمن السعودية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 01:50 AM
طالب المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الإجراميةالبرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية
استنكر البرلمان العربي قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيَّرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي، يُدار من طهران لتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم.
وطالب البرلمان العربي في بيان له أمس المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الحوثية الإجرامية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات من شأنها ردع هذه الجماعات الإرهابية ومَن يمولها ويدعمها، وعلى رأسهم إيران.
وشدَّد على ضرورة التحرك الجاد في هذا الصدد، مؤكدًا دعمه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها؛ كون أمن السعودية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.
، البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية ،
المصدر : الخليج 365
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