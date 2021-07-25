، قائد القوات البحرية يرعى مراسم تعويم سفينة جلالة الملك "جازان" بمملكة إسبانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك في الحفل سفير خادم الحرمين وكبار الضباط والملحق العسكري

برعاية قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفيلي، احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الرابعة لمشروع السروات من نوع كورفيت "أفانتي 2200"، والتي أطلق عليها رسميًا اسم سفينة جلالة الملك "جازان"، وذلك ضمن مراسم التعويم في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بمملكة إسبانيا.

وشارك في حفل التعويم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا وعدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في مدريد، ونائب الرئيس الاتصال المؤسسي والخدمات المساندة وتقنية المعلومات للشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" وائل بن محمد السرحان ممثلاً للشركة وعدد من كبار المسؤولين من البحرية الإسبانية وممثلين من شركتي "سامي نافانتيا" و"نافانتيا الإسبانية" بالإضافة إلى جهات أخرى.

وبهذه المناسبة، ألقى الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي كلمةً أعرب فيها عن سروره لتعويم سفينة جلالة الملك "جازان"، مشيدًا بالدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان (حفظهم الله).

وذكر أن "مشروع السروات سيُسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة، بالإضافة إلى ذلك، تعد سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنيًا".

وتتميز سفن مشروع السروات بكونھا تتضمن أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التھديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتھا الكثير من سفن بحريات العالم، وأن سفن مشروع السروات تُعَد إضافة جبارة إلى قدرات القوات البحرية الملكية السعودية لحماية مقدرات ومصالح الوطن البحرية، ويشمل مشروع السروات الخدمات التدريبية للأطقم ومُشبِّھات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل.

وكما سيتم تزويد سفينة جلالة الملك جازان وكل السفن الأخرى التابعـة لمشروع السروات بأول نظام إدارة معركة سعودي "100 %" تحت اسـم "حـزم HAZEM" تم تطويره بأيدٍ وطنية وفريق عمل متكامل كجزء مـن مھمـة شـركة "سـامي نافانتيا" ضمن مشـروع "أفانتي 2200".

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات المساندة وتقنية المعلومات للشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" وائل بن محمد السرحان، عن فخر الشركة السعودية للصناعات العسكرية واعتزازها بالشراكة الاستراتيجية مع القوات البحرية الملكية السعودية، وشركة نافانتيا الإسبانية، وقال: "نحتفل اليوم بتعويم سفينة جلالة الملك "جازان"، رابع سفينة من نوع "كورفيت أفانتي 2200"، والتي ستعزز من مهام أسطول القوات البحرية الملكية السعودية، ما يؤكد الاهتمام الكبير بقطاع الصناعات البحرية والعمل على تطوير أنظمته ومتطلباته الجديدة".

القوات البحرية